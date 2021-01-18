SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongre binası güvenlik tehdidi sebebiyle kapatıldı
SON DAKİKA HABERİ: Amerika Birleşik Devletleri'nde Çarşamba günü devir teslim töreni yapılacak. Tören öncesi Washignton D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD Kongre binası 'tehdit' gerekçesiyle kapatıldı.
SON DAKİKA HABERİ: Amerika Birleşik Devletleri'nde Çarşamba günü devir teslim töreni yapılacak. Tören öncesi Washignton D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD Kongre binası 'tehdit' gerekçesiyle kapatıldı.
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