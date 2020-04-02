Son dakika haberi: ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 884 kişi öldü
Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de 884 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs yüzünden dünyanın her yerinde insanlar hayatını kaybediyor. ABD'de ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 884 kişi öldü
884 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle ülkede 884 kişi daha hayatını kaybetti.
Bu sayı ABD'de en yüksek koronavirüs kaynaklı günlük ölüm olarak kayda geçerken ülkede şimdiye dek Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 974'e yükseldi.
Diğer yandan ülkedeki vakalar da 25 bin 200'lük bir artış göstererek 213 bin 372'ye yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı İtalya'da 27 Mart günü 969 olarak kaydedilmişti.
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