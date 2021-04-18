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Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında bir deprem daha!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19:26'da Muğla (Datça) açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında bir deprem daha!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; bugün saat 18:21'de Muğla (Datça) açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19:26'da Muğla (Datça) açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19.26'da meydana gelen deprem 7.27 km derinlikte gerçekleşti.

Son dakika haberi | AFAD duyurdu! Datça açıklarında bir deprem daha!

İÇİŞERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

MUĞLA AÇIKLARINDA BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 4.2 şiddetindeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, 6.89 km derinlikte gerçekleşti.

Son dakika haberi | AFAD duyurdu! Datça açıklarında bir deprem daha!

Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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