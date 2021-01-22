Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Bugün itibariyle yasaklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğrayan koronavirüse ilişkin açıklamada bulundu. İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlara geçici durdurma kararı alındığını anımsatan Bakan Koca, yaptığı açıklamada artık bu ülkelere Brezilya'nın da dahil olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."