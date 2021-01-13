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Son dakika haberi... Onay sonrası ilk aşıyı Bakan Koca yaptırdı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, aşı gündemi ile toplandı. Çin firması olan SinoVac tarafından üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapılmıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Coronavac aşısı için Acil kullanım onayı verdiğinin açıklanması sonrası Türkiye'de yarından itibaren aşılama başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI SONRASI İLK SÖZLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmasının ardından şu açıklamaları yaptı:"

"Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız.
Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Fahrettin Koca aşı oldu mu?

Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."

Fahrettin Koca aşı oldu mu?

BİLİM KURULU ÜYESİ ATEŞ KARA: "SIRASI GELEN HERKES AŞI OLMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da aşı oldu.

Kara, "Ben sırası gelen özellikle sağlık çalışanların ve büyüklerimizin mutlaka olması gerektiğini söylüyorum." İfadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'^DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fharettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım." ifadesine yer vererek aşağıdaki görseli paylaştı.

Son dakika haberi... Onay sonrası ilk aşıyı Bakan Koca yaptırdı

Berkem Temizel
Gece Editörü


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