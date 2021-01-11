Son dakika haberi: Bakanlık açıkladı! Yunanistan ile görüşmenin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün itibarıyla ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi, kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız." diye konuşmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu, istikşafi görüşmelere ilişkin Türk tarafından henüz bir davet almadıklarını kaydetmişti.

Daha önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar konusunda herhangi bir müzakere sürdürme daveti almadığını ancak kıta sahanlığı da dahil olmak üzere anlaşmazlığa sebep olan konuları görüşmeye istekli olduğu ifade edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise bugün yaptığı açıklamada Türkiye ile istikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde bu temaslara katılacaklarını belirtmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Portekiz'in Avrupa Birliği dönem başkanlığını Almanya'dan devralması dolayısıyla temaslarda bulunmak için gittiği Lizbon'da, mevkidaşı Antonio Costa ile görüşmüş ve düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, "İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız." ifadesini kullanmıştı.

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'den davet beklediğini, gündemlerinde sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, "Prosedür basittir, niyet olduktan sonra iki ülke dışişleri bakanlıklarının yetkilileri bir araya gelerek tarih belirler. Bu henüz olmadı ancak Türkiye'nin sürecin başlaması arzusunu dile getirmesi olumludur." demişti.

Costa da Portekiz'in dönem başkanlığında, Türkiye ile yeniden verimli bir ilişki düzeyine geçmeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, "NATO içerisinde müttefikiz ve Türkiye, AB'nin en önemli komşularındandır. AB içerisinde büyük bir Türk toplumu yaşamaktadır. İlişkileri mümkün olduğu kadar kısa bir sürede normale döndürmeye çalışacağız." diye konuşmuştu.