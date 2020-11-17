Koronavirüs salgınındaki bilanço günden ağırlaşırken Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamada somut tedbirlerin alınmasının tavsiye edildiği bildirildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının saat 15.30'da toplanacağı ifade edildi. Anadolu Ajansının haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülüyor. Vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

ÖNCEKİ KABİNEDE ALINAN KARARLAR

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.