Son dakika haberi: Fenerbahçe duyurdu: Mesut Özil, İstanbul'a gelmek için yola çıktı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için yola çıktığını açıklayan Fenerbahçe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor."

F.Bahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağının bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

MESUT ÖZİL, F.BAHÇE'NİN TWEETİNİ ALINTILAMIŞTI

Fenerbahçe, dün akşam Twitter hesabında yaptığı paylaşıma ''Gel Gündüzle Gece Olalım...'' notunu düşmüş, Mesut Özil de bu tweeti alıntılayıp sarı lacivert kalp paylaşmıştı.

Gece saatlerinde İstanbul'da olacak olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.