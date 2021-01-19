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  3. Son Dakika Haberi: G.Saray'dan Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama

Son Dakika Haberi: G.Saray'dan Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama

SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü'nden yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Son Dakika Haberi: G.Saray'dan Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama

SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü'nden Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir'' 

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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