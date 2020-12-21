Son dakika haberi... Gaziantep'ten acı haber: Hastanede çıkan yangında ölü sayısı 12 oldu

Son dakika haberi... Cumartesi günü Gaziantep'teki özel bir hastanenin koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazı nedeniyle çıkan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen bir hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgililere göre çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Münevver Güler tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güler'in ölümüyle birlikte yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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