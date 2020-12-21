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  3. Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı,14-21 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 bin 874 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği ifade edildi. 

Açıklamanın devamında," Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Üçüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

38 BİN 874 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Söz konusu yasağın uygulandığı 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan  toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısını açıkladı

Bakanlığın açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısını açıkladı

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Tayfun Altuntaş
Editör


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