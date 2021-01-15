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Son dakika haberi.. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl valiliğine ek genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl valiliğine ek kısıtlama genelgesi gönderildi.

Son dakika haberi.. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl valiliğine ek genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ek genelgeye göre;

- Araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak.

- Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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