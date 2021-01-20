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  3. Son dakika haberi... Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde Yüksek Mahkeme'de bomba alarmı!

Son dakika haberi... Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde Yüksek Mahkeme'de bomba alarmı!

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın yemini töreni öncesinde Yüksek Mahkeme'de bomba alarmı verildi. Binada bulunanlar tahliye edilmesine karar verildi. Kısa süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde Yüksek Mahkeme'de bomba alarmı!

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın görülmemiş güvenlik önlemleri altında yemin etmesine yaklaşık bir buçuk saat kala, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi'nde bomba alarmı verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.

CNN kanalı, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde çevredeki Ulusal Muhafızların sayısının artırıldığını duyurdu.

BİNANIN GÜVENLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

CNN'in aktardığı bilgiye göre, Yüksek Mahkemedeki tahliye sonrası binanın güvenli olduğu tespit edildi. 

Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binanın tahliyesinden vazgeçildi.

TRUMP, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BEYAZ SARAY'DAN AYRILMIŞTI

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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