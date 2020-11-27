Son dakika haberi: Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Son dakika haberine göre AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN AÇIKLAMA

CNN Türk, canlı yayınına bağlanan Malatya Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan," Depremi şiddetli şekilde hissettik. Can kaybı ile ilgili bilgi gelmedi. Olumsuz bir haber gelmedi. Muhtarlarla iletişim halindeyiz. Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadığını ifade etmek istiyoruz" dedi.

Selahattin Gürkan, "Deprem anında toplantı halindeydim, aşağı yukarı 10 saniye süren bir deprem oldu. Katlardaki belediye personeli depremi daha şiddetli hissettiklerini ifade ettiler. Şiddetli hissettim. " diye konuştu.

VALİ BARUŞ: BİZE BİLDİRİLEN BİR OLUMSUZLUK YOK

Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş," Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Tüm mahalle muhtarlarımıza ulaştık. Köylerimizde, mahallelerimizde yaşanan bir olumsuzluk yok. AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz sahadalar." ifadelerini kullandı.