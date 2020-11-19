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  3. Son dakika haberi... Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını belirledi

Son dakika haberi... Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını belirledi

Son dakika haberi... Merkez Bankası, 20 Kasım'dan itibaren bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranının politika faiz oranı olan  yüzde 15 olarak uygulanacağını bildirdi.

Son dakika haberi... Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını belirledi

Politika faizlerini yüzde 15'e kadar yükselten Merkez Bankası, Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bankasının açıklamasına göre  (yarın) 20 Kasım'dan itibaren bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı, politika faiz oranı olan  yüzde 15 olarak uygulanacak

Merkez Bankasından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır. Likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek oynaklığı sınırlandırmak ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımını sağlamak amaçlarıyla 20 Kasım 2020 tarihinden 26 Kasım 2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan  yüzde 15 olarak uygulanacaktır." 

Son dakika haberi... Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını belirledi

"LİKİDİTE FAZLALIĞI OLUŞMASI HALİNDE..."

Açıklamanın devamında, "Bankalar geçiş döneminde ve sonrasında ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos 2020 tarihinde geçerli olan borç alabilme limitleri dâhilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler Pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebileceklerdir. Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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