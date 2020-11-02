Son dakika haberi... Meteoroloji uyardı: O illerimizde sağanak yağış etkili olacak
Son dakika haberi... Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin civarındaki seyredecek, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yeni güne başlarken hava durumunu merak eden vatandaşlar araştırmalarda bulunuyorlar. Bu kapsamda Bugün yağmur var mı, yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının yanı sıra 2 Kasım Pazartesi hava durumu konusu araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 2 Kasım Pazartesinin hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN HAVA DURUMU
Meteorolojinin tahminlerine göre bölgelerimizde hava durumları şu şekilde olacak.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.