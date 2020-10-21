Son Dakika haberi! Van Tuşba'da deprem!

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 23.85 km derinlikte olduğu belirtildiği açıklamada,

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Tusba (Van)

Tarih-Saat : 21.10.2020, 11:31:27 TSİ

Enlem : 38.7561 N

Boylam : 43.1961 E

Derinlik : 23.85 km

bilgileri paylaşıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden son depremlerin listesine yayımlanmakta ve burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşılan son verilere göre meydana gelen depremleri görmek için TIKLAYIN