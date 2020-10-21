Son Dakika haberi! Van Tuşba'da deprem!
Son Dakika haberi! Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 23.85 km derinlikte olduğu belirtildiği açıklamada,
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 21.10.2020, 11:31:27 TSİ
Enlem : 38.7561 N
Boylam : 43.1961 E
Derinlik : 23.85 km
bilgileri paylaşıldı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 21.10.2020, 11:31:27 TSİ
Enlem : 38.7561 N
Boylam : 43.1961 E
Derinlik : 23.85 km
Detay : https://t.co/kBKQj7VAPf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden son depremlerin listesine yayımlanmakta ve burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşılan son verilere göre meydana gelen depremleri görmek için TIKLAYIN