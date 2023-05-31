TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı

TÜİK verilerine göre 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yüzde 4 büyüdü. GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,0 arttı.

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TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Türkiye yılın ilk çeyreği itibariyle yüzde 4 bir büyüme oranı gösterdi.

TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı

Hizmet faaliyetleri 2023 yılı birinci çeyreğinde %12,4 arttı

Raporda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla faaliyetleri incelemesi sonrası, "2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,0, finans ve sigorta faaliyetleri %11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,1, diğer hizmet faaliyetleri %7,8, inşaat %5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri %1,4 arttı. Tarım sektörü %3,8, sanayi ise %0,7 azaldı."

TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı

GSYH 2023 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu

TÜİK raporunda açıklanana göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. Raporda:

"Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 245 milyar 464 milyon olarak gerçekleşti." açılamalarına yer verildi.

TÜİK bir sonraki raporun 31 Ağustos2023 bülteninde paylaşılacağını duyurdu.

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