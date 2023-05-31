TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Türkiye yılın ilk çeyreği itibariyle yüzde 4 bir büyüme oranı gösterdi.

Hizmet faaliyetleri 2023 yılı birinci çeyreğinde %12,4 arttı

Raporda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla faaliyetleri incelemesi sonrası, "2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,0, finans ve sigorta faaliyetleri %11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,1, diğer hizmet faaliyetleri %7,8, inşaat %5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri %1,4 arttı. Tarım sektörü %3,8, sanayi ise %0,7 azaldı."

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GSYH 2023 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu

TÜİK raporunda açıklanana göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. Raporda:

"Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 245 milyar 464 milyon olarak gerçekleşti." açılamalarına yer verildi.

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TÜİK bir sonraki raporun 31 Ağustos2023 bülteninde paylaşılacağını duyurdu.