Son dakika haberleri: Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika haberleri... Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana tavsiyeleri ile sürece yön veren Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka , can kaybı ve ağır hasta sayısındaki artışı değerlendirmek için tekrar toplanacak. Peki Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı salgında vaka sayılarının en çok arttığı il olan İstanbul'da yapılacak. Toplantının saat 16.00-17.00 gibi toplanması bekleniyor.

BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 19.15'te açıklamalarda bulunacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452'ye ulaştı. Hasta sayısı 366 bin 208, vefat sayısı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827, aktif hasta sayısı 38 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı gibi bir kısıtlama düşünmediklerini, vatandaşların tedbirlerine uymalarının önemli olduğunu ifade etmişti. Toplantıda çıkacak karara göre bu sorusunun cevabı yanıt bulacak.

BAKAN KOCA, İSTANBUL'DAKİ SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliğinde 39 ilçenin belediye başkanlarıyla birlikte toplantı yapmış, İstanbul özelinde alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Bakan Koca, "İstanbul, dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sıradadır. Bu özellik koronavirüs salgınında aynı derecede bir zorluk demektir. Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır." demişti.

İstanbul'da son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede vaka artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ifade eden Bakan Koca şunları kaydetmişti:

"11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. İstanbulluların kurallara uyabilmek için baş etmekte en zorlandıkları şey elbette kalabalıktır. Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında teması kaçınılmaz kılan kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi, pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlıdır."