Son Dakika | Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi!
Son Dakika | Cumhurbaşkanı açıkladı! Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi!
Son Dakika ! Cumhurbaşkanı açıkladı! Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV kanalında bir televizyon programına katılmıştı. Gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, yayın esnasında öldürülen tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikaste kurban giden Necip Hablemitoğlu'nu katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da yakalandığını dile getirdi.
Erdoğan, "Bu şahıs şimdi ülkemiz adaletine hesap veriyor" dedi.
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır kimdir? Karanlık Nuri kimdir? Kaç yaşında, nereli Nasıl yakalandı?