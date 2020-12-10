Son dakika | Hafter güçlerinin el koyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan Jamaika bandıralı "Mabrooka" isimli Türk gemisi Hafter güçleri tarafından talimatlara uymadığı gerekçesiyle 9'u Türk, 17 mürettebatıyla alı konulmuştu. Gemi edinilen bilgilere göre serbest bırakıldı.

GEMİ TEKRAR YOLA ÇIKTI

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

Libya'ya ilaç taşıyan Mebruka adlı Türk gemisine Hafter ordusu tarafından, 17 mürettabatıyla birlikte el kondu