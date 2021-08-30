Son dakika | Hain saldırı! PKK sivilleri hedef aldı! Son dakika haberi... PKK/YPG terör örgütü tarafından Suriye’nin Afrin kentine yapılan topçu saldırısında edinilen bilgiye göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Terör örgütünün hain saldırısında kente 8 top mermisi düştü. Edinilen bilgiye göre, 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti. Berkem Temizel Gece Editörü