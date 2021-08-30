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  3. Son dakika | Hain saldırı! PKK sivilleri hedef aldı!

Son dakika | Hain saldırı! PKK sivilleri hedef aldı!

Son dakika haberi... PKK/YPG terör örgütü tarafından Suriye’nin Afrin kentine yapılan topçu saldırısında edinilen bilgiye göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Son dakika | Hain saldırı! PKK sivilleri hedef aldı!

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.

Terör örgütünün hain saldırısında kente 8 top mermisi düştü. Edinilen bilgiye göre, 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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