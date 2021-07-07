Son dakika | Haiti Devlet Başkanı Moise, silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika... Alınan bilgilere göre Haiti Devlet Başkanı Moise, Başkent Port-au-Prince'deki evinde , kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti, Moise'nin eşi ise olayda yaralandı.

Başkan Moise görev süresi dolmasına rağmen koltuğunu bırakmamış ve görev süresini uzatma kararı almasıyla tepki çekmişti.

NE OLMUŞTU?

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'da tartışmalara neden olan başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, görevine Şubat 2017'de resmi olarak başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürmüş, muhalefet partileri, görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu.