Son dakika | Haiti'de yer yerinden oynadı: 7,2 büyüklüğünde depremVücuduna kaynar su dökülen bebek annesinin feci hatası nedeniyle can verdiSonunda belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Bergen'i canlandıracak!Kahramanmaraş yangın söndürme uçağı mı düştü? uçak kazası son durum ne? Ölü ve yaralı var mı?Suicide Squad yıldızı Joel Kinnaman hakkında şaşırtan suçlama! Tecavüz soruşturması başlatıldı!Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildiElif Şafak'tan dikkat çeken iltifat! Cinsel yönelimini açıkladı: "Alay konusu olmaktan çok korktuğum için..."Bu düğün salonunda yüzde 50 indirim uygulanıyor! Ancak işletmecinin tek şartı varÜnlü oyuncu Levent Ülgen hakkında yapılan paylaşımlara ateş püskürdü: "Gerçekten ahlaksızlık"Aygün Aydın'la olaylı ayrılmışı! Hakan Sabancı güzel model Elif Aksu ile yakalandı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika | Haiti'de yer yerinden oynadı: 7,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Haiti'de yer yerinden oynadı: 7,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokaklara dökülürken tsunami uyarısı yapıldı.

Son dakika...ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin  (USGS) verilerine göre merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre altında  7,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de halk panikle sokaklara döküldü. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem sonrası bazı evlerde hasar meydana geldiği görüldü.

300 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan ülkede 2010 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem başkentin büyük kısmını yerle bir etmiş, 300 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT