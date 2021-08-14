Son dakika | Haiti'de yer yerinden oynadı: 7,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokaklara dökülürken tsunami uyarısı yapıldı.
Son dakika...ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre altında 7,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Depremin ardından Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de halk panikle sokaklara döküldü. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Deprem sonrası bazı evlerde hasar meydana geldiği görüldü.
300 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan ülkede 2010 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem başkentin büyük kısmını yerle bir etmiş, 300 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
7.2 Earthquake Hits Haiti - Tsunami Warning#Haiti #Earthquake #Tsunami— Fish News (@FishNewsChannel) August 14, 2021
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