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  3. Son dakika | Hakkari Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! Terörist Özcan Yıldız MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika | Hakkari Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! Terörist Özcan Yıldız MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika... 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde düzenlenen saldırıya katıldığı belirlenen PKK'lı terörist Özcan Yıldız, MİT'in Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Hakkari Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! Terörist Özcan Yıldız MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika... 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde düzenlenen saldırıya katıldığı belirlenen PKK'lı terörist Özcan Yıldız, MİT'in Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi. 

Özcan Yıldız, terör örgütü PKK'a 1999 yılında katıldı. Uzun seneler yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı belirlenen Yıldız,  2013 yılında Irak’ın kuzeyine kaçmıştı.  Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Yıldız, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Yıldız'ın 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği tespit edildi.

Detaylar gelecek...

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Tayfun Altuntaş
Editör
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