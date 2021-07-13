SON DAKİKA! Hakkari İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görec başında silahlı saldırıya uğradı. Makamındayken, ekibinde yer alan bir polis memurunun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden ve Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olduğu öğrenilen Hasan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Alınan bilgilere göre Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, bir kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan olay sonrasında Çulcu, kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan CEVHER Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh ÇULCU tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh ÇULCU olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i öldüren Nasuh Çulcu kimdir? Nasuh Çulcu kaç yaşında, nereli?

Emniyet Müdürü Hasan CEVHER, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.