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  3. Son dakika! Hakkari'den acı haber! Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü! Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz şehit oldu!

Son dakika! Hakkari'den acı haber! Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü! Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz şehit oldu!

Son dakika! Hakkari Yüksekova'da görev yapan Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, el bombası kazası sonucu şehit oldu.

Son dakika! Hakkari Yüksekova'da görevli olan Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, el bombası kazası sebebiyle şehadet şerbetini içti. Şehidin, bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle alınamayan cenazesi, bugün şartların düzelmesiyle birlikte helikopterle alınıp, Hakkari merkeze getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağı Kırıkkale'ye sevk edildi.

Son dakika! Hakkari'den acı haber! Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü! Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz şehit oldu!

HAKKARİLİ VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Şehidin cenazesi kötü hava şartları sebebiyle alınamayınca, Hakkarili vatandaşlar köylerinden, bölgeye yürüyerek gitti. Cenazenin alınması için seferber olan vatandaşlara Hakkari Valisi, "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz‘in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

{TITLE_STRIP}Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ayberk Soyutemiz'in biyografisi...

 

Büşra Mercimek
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