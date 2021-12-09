Son dakika | Hakkari'den acı haber: Uzman Çavuş Doğanay Çelik şehit oldu

Yozgat Valiliğin Twitter hesabından Vali Ziya Polat'ın açıklamalarının yer aldığı paylaşımda," Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerine yer verildi.

Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.



Ziya Polat

Yozgat Valisi pic.twitter.com/VArKlAdeCC — T.C. Yozgat Valiliği (@YozgatValiligi) December 9, 2021