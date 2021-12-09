Son dakika | Hakkari'den acı haber: Uzman Çavuş Doğanay Çelik şehit oldu
Son dakika: Hakkari'de terör örgütünün hain saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in şehit oldu.
Yozgat Valiliğin Twitter hesabından Vali Ziya Polat'ın açıklamalarının yer aldığı paylaşımda," Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerine yer verildi.
Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.— T.C. Yozgat Valiliği (@YozgatValiligi) December 9, 2021
Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.
Ziya Polat
Yozgat Valisi pic.twitter.com/VArKlAdeCC