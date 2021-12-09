Son dakika | Yüreklerimizi yakan haberler: Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Uzman Çavuş Emre Ceylan şehit oldu
Son dakika: Hakkari'de terör örgütünün hain saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Bahar Kalkanı harekatı bölgesine intikal sırasında ise Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan 2. Hudut Tugay Komutanlığına bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Yozgat Yerköy nüfusunu kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik şehit oldu.
Kırıkkale Balışeyh nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın ise Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyona intikal esnasında şehit olduğu öğrenildi.
YOZGAT VALİLİĞİ ACI HABERİ DUYURDU
Yozgat Valiliğin Twitter hesabından Vali Ziya Polat'ın açıklamalarının yer aldığı paylaşımda," Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerine yer verildi.
Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in biyografisi
Uzman Çavuş Doğanay Çelik
AK PARTİ İL BAŞKANI ACI HABERİ DUYURDU
Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın şehadet haberi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan," Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda intikal sırasında şehit olan Kırıkkaleli kahraman askerimiz P. Uzm. Çvş. Emre Ceylan’a Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın biyografisi...
Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan
Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.— T.C. Yozgat Valiliği (@YozgatValiligi) December 9, 2021
Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.
Ziya Polat
Yozgat Valisi pic.twitter.com/VArKlAdeCC