Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Telem ne demek, TDK'ya göre Telem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Melul Mahzun ne demek, TDK'ya göre Melul Mahzun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hidrosiyanik ne demek, TDK'ya göre Hidrosiyanik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dessaslık ne demek, TDK'ya göre Dessaslık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ad Gövdesi ne demek, TDK'ya göre Ad Gövdesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mikrokok ne demek, TDK'ya göre Mikrokok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vibriyo ne demek, TDK'ya göre Vibriyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Logaritma ne demek, TDK'ya göre Logaritma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şirden ne demek, TDK'ya göre Şirden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika| Hakkari'den yürek yakan haber geldi! Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit oldu!

Son dakika| Hakkari'den yürek yakan haber geldi! Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit oldu!

Son dakika| Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada Hakkari’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olduğu açıklandı.

Son dakika| Hakkari'den yürek yakan haber geldi! Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit oldu!

Son dakika| Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olduğu açıklandı.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama;

"Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika| Hakkari'den yürek yakan haber geldi! Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit oldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT