Son dakika| Hakkari'den yürek yakan haber geldi! Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit oldu!

Son dakika| Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olduğu açıklandı.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama;

"Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.