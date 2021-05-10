Son dakika |Dikkat çeken görüntü! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Son dakika haberi... Hamas'ın İsrail'e verdiği sürenin bitmesi sonrası Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı öğrenildi.

Kentin birçok noktasından siren sesleri yükseldiği bildirildi.

Roketlerin nereye düştüğüne, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik herhangi bir bilgiye yer verilmezken TRT Haber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz, boş bir araziye düşmüş olabileceğini belirtti.

SIĞINAKLARA İNDİLER

İsrail'e atılan roketlerin ardından halk sığınaklara tahliye edilmeye başlandı. İsrail Meclisinde bulunan milletvekilleri ve basın mensupları sığınaklara indi.

FİLİSTİN HALKININ İSRAİL'E ATILAN ROKETLERE GÖSTERDİĞİ SEVİNÇ

Filistin halkının İsrail'e atılan roketlere gösterdiği sevinç sosyal medyada dikkat çekti.

Filistin halkının İsrail'e atılan roketlere gösterdiği sevinç görüntüsü:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'e tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz.

İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır."

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