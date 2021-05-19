2021 Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1052101082021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1005300632021 Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1033104132021 Sivas Cumhuriyet Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 1026104942021 İstanbul Gelişim Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2027123642021 Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1033901692021 Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209510018Serdar Avcı kimdir? | Serdar Avcı boks maçı sonucu ne oldu? | Serdar Avcı Dünya Şampiyonu mu oldu?2021 Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1052900462021 Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209010016
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması

Son dakika | Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması

Son dakika haberi... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, yaptığı açıklamada "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika | Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması

Son dakika haberi... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu ifade ederek, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT