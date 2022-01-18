Son Dakika! Hamile hemşireye saldırmışlardı! Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı!

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ( HEP-SEN ) Kurucu Üyesi Tolga Bircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık gebe ve diyabet tanısı olan bir hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyerek darp eden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin üzüntüsünü dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ( HEP-SEN ) Kurucu Üyesi Tolga Bircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık gebe ve diyabet tanısı olan bir hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradığını anlattı..

bircan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan ve transfüzyon merkezinde bir hemşire hizmet verdiği hastanın yakınları tarafından vahşice saldırıya uğruyor. Üstelik bu hemşire 6 haftalık gebe ve TIP I diyabet tanılI...

Saldırı esnasında hem kendisi hem görev arkadaşları o gebe lütfen vurmayın diye feryat etmelerine rağmen saçlarından sürüklenip yerde acımasızca tekmeleniyor. Ve şuan da kadın doğum servisinde gözlem altında. Görev yapan diğer arkadaşlarda darp edilmiş durumda."

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