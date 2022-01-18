19 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Kar nedeniyle tatil olan iller hangileri? 19 Ocak 2022 ÇarşambaFırat Tanış, Ekrem İmamoğlu'na verdi veriştirdi! Adeta küplere bindi! "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla..."Selmi isminin anlamı nedir, Selmi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kifaye isminin anlamı nedir, Kifaye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Seeing your spouse with someone else in a dreamING Basketbol Süper Ligi: Yalovaspor – Anadolu Efes maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika: 18 Ocak Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 18 Ocak 2022 son 24 saat bugünkü korona tablosuSelim isminin anlamı nedir, Selim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kafiye isminin anlamı nedir, Kafiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Örgen isminin anlamı nedir, Örgen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son Dakika! Hamile hemşireye saldırmışlardı! Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı!

Son Dakika! Hamile hemşireye saldırmışlardı! Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı!

Son Dakika! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, hamile hemşireye saldıran Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

Son Dakika! Hamile hemşireye saldırmışlardı! Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı!

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ( HEP-SEN ) Kurucu Üyesi Tolga Bircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık gebe ve diyabet tanısı olan bir hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyerek darp eden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

Son Dakika! Hamile hemşireye saldırmışlardı! Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin üzüntüsünü dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ( HEP-SEN ) Kurucu Üyesi Tolga Bircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık gebe ve diyabet tanısı olan bir hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradığını anlattı..

bircan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan ve transfüzyon merkezinde bir hemşire hizmet verdiği hastanın yakınları tarafından vahşice saldırıya uğruyor. Üstelik bu hemşire 6 haftalık gebe ve TIP I diyabet tanılI... 

Saldırı esnasında hem kendisi hem görev arkadaşları o gebe lütfen vurmayın diye feryat etmelerine rağmen saçlarından sürüklenip yerde acımasızca tekmeleniyor. Ve şuan da kadın doğum servisinde gözlem altında. Görev yapan diğer arkadaşlarda darp edilmiş durumda."

 

{TITLE_STRIP}Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

 

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT