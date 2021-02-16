Son dakika: Hangi HDP'li vekil Gara'ya gitti? Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin bir kadın olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarken basın mensuplarının sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Basın mensubunun, "Şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?" sorusuna ise, "evet" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın bu kapsamda HDP'li Pervin Buldan ile görüşme gerçekleştirdiği, Buldan'ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için "Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar" dediğini ifade etmişti.

Bakan Soylu, HDP sıralarına dönerek vekile şu sözlerle sert çıkmıştı:

"Hiç gülmeyin Hanımefendi. Biz gülmüyoruz! Gülüyorsunuz, benim genel başkanımı ağzınıza alacak ağzınız yok. PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek."