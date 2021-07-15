Son dakika | Hatay Valisi Doğan açıkladı! Afrin'deki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada," Terör örgütü PKK/YPG’nin kan donduran bir savaş suçu daha gün yüzüne çıkıyor. 2018 yılı Ocak ayında PKK/YPG’li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldı. " denildi.

Açıklamanın devamında," Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

CESET SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.