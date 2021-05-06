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  3. SON DAKİKA! Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi!

SON DAKİKA! Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi!

Son dakika... Hatay'ın Hassa-Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde askerleri taşıyan bir minibüs devrildi.

SON DAKİKA! Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi!

Son dakika... Hatay'da talihsiz bir kaza meydana geldi. Hassa-Gaziantep kara yolunun Güzelce mevkisinde meydana gelen olayda askerleri taşıyan bir minibüs devrildi. Kazanın sonucunda aracın içindeki 3 asker yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Devrilmenin etkisiyle yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA Hatay da askerleri taşıyan minibüs devrildi

(AA)

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