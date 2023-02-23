Son dakika | Hatay şiddetli sallandı! Defne ilçesi 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | Hatay şiddetli sallandı! Defne ilçesi 5.0 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yeni depremler yaşanmaya devam ediyor.

Bugün 18.53’te Defne ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.76 km olarak belirlendi.

Deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 8.1 km altında 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.

HATAY VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu söz konusu değil" dedi.

AFAD 23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 23 Şubat 2023 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

#DEPREM
GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) https://t.co/tN6woSTMsk
22.02.2023, 06:04:44 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 22, 2023

AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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