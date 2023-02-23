Son dakika | Hatay şiddetli sallandı! Defne ilçesi 5.0 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yeni depremler yaşanmaya devam ediyor.
Bugün 18.53’te Defne ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.76 km olarak belirlendi.
Deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
Detay:https://t.co/suvPQ5MKWL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 8.1 km altında 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2023
BALIKLIDERE-(HATAY) https://t.co/cmJTNuVkfc
23.02.2023, 18:53:46 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
HATAY VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu söz konusu değil" dedi.
AFAD 23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE SON DEPREMLER LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 23 Şubat 2023 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 22, 2023
GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) https://t.co/tN6woSTMsk
22.02.2023, 06:04:44 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.