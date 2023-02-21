Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi Hatay'da da yıkım oluşturdu. Hatay'da yaşayan Atakaş Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut, depremde enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonrası acı haber geldi. Atakaş Hatayspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Taner Savut'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

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RÖNESANS REZİDANSTA YAŞIYORDU

Taner Savut, Hatay'da Cristian Atsu'nun da enkaz altında kalarak can verdiği 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans'ta kalıyordu. Söz konusu rezidansta bin kişi yaşıyordu.