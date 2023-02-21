Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti

Son dakika... Atakaş Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut'un depremde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi Hatay'da da yıkım oluşturdu. Hatay'da yaşayan Atakaş Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut, depremde enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonrası acı haber geldi. Atakaş Hatayspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Taner Savut'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti

RÖNESANS REZİDANSTA YAŞIYORDU

Taner Savut, Hatay'da Cristian Atsu'nun da enkaz altında kalarak can verdiği 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans'ta kalıyordu. Söz konusu rezidansta bin kişi yaşıyordu.

İlgili Haberler
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: "Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız"
Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: "Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız"
Volkan Demirel'in karısı Zeynep Demirel de gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu!
Volkan Demirel'in karısı Zeynep Demirel de gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu!
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Christian Atsu kimdir, nereli? Boyu ve yaşı kaç? Christian Atsu Hangi takımlarda oynadı?
Christian Atsu kimdir, nereli? Boyu ve yaşı kaç? Christian Atsu Hangi takımlarda oynadı?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!