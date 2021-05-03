Son dakika | Hatayspor'da koronavirüs şoku: 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon UEFA Avrupa Ligi potasında yer alan Hatayspor'da 2 futbolcu ve teknik ekipten bir kişi koronavirüse yakalandı.

Ajansspor'da yer alan haberde; Hataysporlu 2 futbolcunun Beşiktaş maçında da oynadıkları belirtildi.

Hatayspor'da geçtiğimiz hafta teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve genç teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.