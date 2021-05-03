Son dakika | Hatayspor'da koronavirüs şoku: 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucu pozitif çıktı
Son dakika haberi... Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sebebiyle Süper Lig'deki Beşiktaş maçında takımının başında olamamıştı. Hatayspor'un Beşiktaş maçı kadrosunda bulunan 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucunun da pozitif çıktığı öğrenildi.
Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon UEFA Avrupa Ligi potasında yer alan Hatayspor'da 2 futbolcu ve teknik ekipten bir kişi koronavirüse yakalandı.
Ajansspor'da yer alan haberde; Hataysporlu 2 futbolcunun Beşiktaş maçında da oynadıkları belirtildi.
Hatayspor'da geçtiğimiz hafta teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve genç teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.