Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı

Son dakika...Atakaş Hatayspor, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında topladığı 1 puanla son sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Serkan Özbalta ile yolları ayrılmasının ardından bordo beyazlıların yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu.

Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı

"RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"

Bu konuda açıklama yapan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." dedi.

Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı

KARAGÜMRÜK'TE BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kırmızı siyahlı takımın başında çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etmişti. Volkan Demirel, 1.71 puan ortalaması yakalamıştı.

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