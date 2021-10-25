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  3. Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı operasyon! Zap ve Metina'da 4 terörist öldürüldü

Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı operasyon! Zap ve Metina'da 4 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı operasyon! Zap ve Metina'da 4 terörist öldürüldü

"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. " ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist'ın Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Ayrıca operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

 

 

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı operasyon! Zap ve Metina'da 4 terörist öldürüldü

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Tayfun Altuntaş
Editör
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