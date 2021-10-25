Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı operasyon! Zap ve Metina'da 4 terörist öldürüldü

"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. " ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist'ın Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Ayrıca operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/UPnIhvZEdc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021

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