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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Murat Zaman'ın ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Murat Zaman atanmıştır"

Tayfun Altuntaş
Editör
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