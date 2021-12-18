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  3. Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı ile Türkiye Bankalar Birliği görüşme gerçekleştirdi!

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı ile Türkiye Bankalar Birliği görüşme gerçekleştirdi!

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü!

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı ile Türkiye Bankalar Birliği görüşme gerçekleştirdi!

Son dakika...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu ile toplantı yaptı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, “güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, Ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir” açıklamasında bulunuldu.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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