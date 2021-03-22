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  3. SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan piyasalar açılmadan ilk açıklama!

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan piyasalar açılmadan ilk açıklama!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Asya piyasalarının açılmasıyla görülen döviz kurundaki hareketliliği değerlendirerek "Politikamızı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sürdüreceğiz. Serbest piyasa mekanizmasında herhangi bir taviz söz konusu olmayacak." dedi.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan piyasalar açılmadan ilk açıklama!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA POLİTİKALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK REFORM PAKETİ VURGUSU

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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