CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırımFırat Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru formu ve başvuru tarihiGelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı spor yaptığı anları paylaştı! Kusursuz fiziği dikkat çekerken yorumlara alev yağdı!Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin ettiZuhal Topal'dan çılgın dans figürleri! Maldivler'de saçı başı savurarak fena dağıtmış! Paylaşımı takipçilerini kahkahaya boğduKardeşe, ablaya, abiye yılbaşı hediyesi ne alınır? En güzel yılbaşı hediyesi fikirleri, önerileriZiraat Türkiye Kupası: Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiZiraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor - Akhisar Belediyespor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiHayriye Aylin Alkutay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Ayata tutuklandı mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT