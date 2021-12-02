Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Lütfi Elvan'ın görevinden affını isteme talebinin kabul edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Daha sonra kürsüye davet edilen Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak yemin etti.