Son dakika |Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: 2023 seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı yeni mevduat planına 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi.

ENFLASYON NE ZAMAN İNECEK?

Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz.

Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok.

Nisan'da yüzde 50'nin altında enflasyon göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralık ayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz

2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız.

"TL'DE DEĞER KAYBI BEKLEMİYORUZ"

TL'de bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz. Ekonomik büyüme 2022'de orta vadeli plandaki gibi yüzde 5 tahminine yakın olacak.

20 ARALIK'TA DÖVİZE MÜDAHALE OLDU MU?

Döviz piyasasına büyük müdahale olmadı, olduysa küçük miktarda oldu.

Bundan dolayı bir merkez bankamız, kamu kurumlarımız ve ekonomi yönetimimiz var. Gerektiğinde müdahale edebilmek için. Gerekli olduğu takdirde tüm enstrümanları kullanırsınız. Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz

Detaylar gelecek..