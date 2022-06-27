Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! "BDDK'nın kredi kararları finansal istikrarı destekler niteliktedir!"

Son dakika! BDDK'nın kredi kullanımına ilişkin aldığı kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK kararlarıyla ilgili açıklamada, finansal istikrar için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini duyurdu. İşte, açıklamaya dair merak edilen detaylar...

KARARIN ARDINDAN AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aldığı, ‘15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak’ kararına ilişkin,

“Son dönemde, BDDK tarafından alınan, Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından ve son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir devamıdır.” açıklaması paylaşıldı.

"TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDECEK"

Alınan tedbirlerin devam edileceğini bildiren bakanlık, “Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir” denilen açıklamanın devamında, “Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir . Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.