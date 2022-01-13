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  3. Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama: İSKİ'nin duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama: İSKİ'nin duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama: İSKİ'nin duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika haberi...  Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlara ilişkin açıklamada bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.

3065 Sayılık Katma Değer Vergisi Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) özgü bir uygulama bulunmamaktadır."

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama: İSKİ'nin duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

NE OLMUŞTU?

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından internet sitesinde ve sosyal medya hesabında "Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama" başlıklı bir duyuruya yer verilmişti.

İSKİ'nin web sitesinden yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı'nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019- 2020 yıllarında tahsil edilen "Bakım Bedel?' üzerinden alınan KDV'nin tahakkukunun eksik yapıldığı tespit edilmiştir. 

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "İnsani Su Hakkı kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu sebeplerle bahse konu KDV'lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacaktır. 

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur. "

Berkem Temizel
Gece Editörü
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