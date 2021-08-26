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  3. Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF açıklaması: İddialar yalanlandı

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF açıklaması: İddialar yalanlandı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından IMF SDR'ye (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) ilişkin yapılan açıklamada," Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir." denildi.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF açıklaması: İddialar yalanlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı ifade edildi

Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğu anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin IMF'de  yüzde 0,98 sermaye payına sahip olduğu bilgisi verildi.

IMF, TÜRKİYE'YE 6,3 MİLYAR DOLAR TAHSİS ETTİ

Açıklamada, IMF'nin 23 Ağustos Pazartesi günü Kovid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı desteği sağladığı belirtilerek, "SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla  ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında  rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına  karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir." denildi.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF açıklaması: İddialar yalanlandı

IMF İLE ANLAŞMA İMZALANMADI

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığı belirtilen açıklamada program ilişkisine girilmediği de kaydedilerek, söz konusu imkanın tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynak olduğu ifade edildi. 

Öte yandan SDR tahsisatı tutarının uluslararası rezervlerde yer aldığı belirtilerek, Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında takip edileceği kaydedildi.

Öte yandan SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF’nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right)  ulaşılabileceği bilgisi verildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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