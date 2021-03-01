Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklaması

Son dakika... Son zamanlarda dünyada rağbet gören kripto paralara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında," Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." denildi.

Gelişmeler ve ülkemizdeki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada," Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

KRİPTO PARA NE DEMEK?

Takas işlemlerinde kullanılabilen, dijital ve şifrelenmiş sanal para birimlerine kripto para denmektedir. Dünyada birçok ülke kripto paraların varlığını kabul etmemekte ve eleştirmektedir. Ancak birçok yatırımcı borsa benzeri olarak bu paralardaki artış ve azalış eğilimini izlemektedirler.